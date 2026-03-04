6,9 та 7 млн грн застави для топ-посадовців: прокуратура оскаржує рішення

Фото: Прокуратура України

Прокуратура подала апеляційні скарги на рішення суду щодо запобіжних заходів для двох посадовців: командувача логістики Повітряних Сил ЗСУ та начальника Управління СБУ в Житомирській області

Про це повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко, передає RegioNews.

Обох підозрюють у:

перевищенні службових повноважень за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану,

пропозиції та наданні неправомірної вигоди службовій особі.

Суд встановив заставу: 6,9 млн грн для посадовця СБУ та 7 млн грн для представника Повітряних Сил.

Сторона обвинувачення вважає такі суми необґрунтованими: вони майже вдвічі менші за ті, на яких наполягали прокурори, і не відповідають тяжкості злочинів, ролі підозрюваних у схемі та їхньому майновому стану, наголосив Кравченко.

Нагадаємо, СБУ викрила розкрадання оборонного бюджету України. Причетними до схеми виявились високопосадовці Збройних сил та Служби безпеки України. Йдеться про корупційну схему на сотні тисяч доларі США.

Згодом Главу управління СБУ на Житомирщині Володимира Компаніченка відправили під варту.

4 березня Президент Володимир Зеленський звільнив Компаниченка з посади.