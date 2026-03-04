Зеленский уволил начальника СБУ в Житомирской области

Владимир Компаниченко. Фото: "Радио Свобода"

Президент Владимир Зеленский 4 марта уволил Владимира Компаниченко с должности начальника Управления Службы безопасности в Житомирской области

Об этом говорится в указе №219/2026, обнародованном на сайте главы государства, передает RegioNews.

"Уволить Компаниченко Владимира Владимировича с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Житомирской области", – указано в документе.

Как известно, Компаниченко является фигурантом уголовного дела о коррупции во время строительства укрытий для самолетов.

Напомним, СБУ разоблачила хищение оборонного бюджета Украины. Причастными к схеме оказались чиновники Вооруженных сил и Службы безопасности Украины. Речь идет о коррупционной схеме на сотни тысяч долларов США.

Впоследствии Главу управления СБУ в Житомирской области Владимира Компаниченко отправили под стражу.