15:20  04 марта
На Харьковшине агентка РФ получила пожизненное
14:53  04 марта
Теракт во Львове: в больнице умер раненый 30-летний нацгвардеец
12:10  04 марта
Смертельное ДТП в Винницкой области: легковушка превратилась в кучу металла
04 марта 2026, 17:15

Зеленский уволил начальника СБУ в Житомирской области

04 марта 2026, 17:15
Читайте також українською мовою
Владимир Компаниченко. Фото: "Радио Свобода"
Читайте також
українською мовою

Президент Владимир Зеленский 4 марта уволил Владимира Компаниченко с должности начальника Управления Службы безопасности в Житомирской области

Об этом говорится в указе №219/2026, обнародованном на сайте главы государства, передает RegioNews.

"Уволить Компаниченко Владимира Владимировича с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Житомирской области", – указано в документе.

Как известно, Компаниченко является фигурантом уголовного дела о коррупции во время строительства укрытий для самолетов.

Напомним, СБУ разоблачила хищение оборонного бюджета Украины. Причастными к схеме оказались чиновники Вооруженных сил и Службы безопасности Украины. Речь идет о коррупционной схеме на сотни тысяч долларов США.

Впоследствии Главу управления СБУ в Житомирской области Владимира Компаниченко отправили под стражу.

СБУ увольнение Житомирская область укрытия Зеленский коррупционная схема самолеты
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
