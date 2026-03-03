Блогерша Даша Квиткова рассказала, ждать ли ее в кино

Фото из открытых источников

Известная блоггерша Даша Квиткова призналась, хотела бы она сыграть в кино. Она объяснила, согласилась бы она на такое

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Даша Квиткова призналась, что она хотела бы сыграть в кино. По ее словам, если бы ей предложили это, она согласилась бы.

"Я бы точно хотела посмотреть на себя со стороны на большом экране. Если предложат главную роль, то сойду с ума. Уйду учиться какой-то актерской игре, но, мне кажется, это будет увлекательной историей. Но пока не зовут", - говорит блоггер.

Напомним, ранее украинский актер Павел Текучев говорил, что сейчас сделать "приличный полный метр" недешевое удовольствие. К примеру, он отметил, что бюджет популярного кино "Ты космос" составил 800 тысяч евро.