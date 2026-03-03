Блогерша Даша Квиткова рассказала, ждать ли ее в кино
Известная блоггерша Даша Квиткова призналась, хотела бы она сыграть в кино. Она объяснила, согласилась бы она на такое
Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.
Даша Квиткова призналась, что она хотела бы сыграть в кино. По ее словам, если бы ей предложили это, она согласилась бы.
"Я бы точно хотела посмотреть на себя со стороны на большом экране. Если предложат главную роль, то сойду с ума. Уйду учиться какой-то актерской игре, но, мне кажется, это будет увлекательной историей. Но пока не зовут", - говорит блоггер.
Напомним, ранее украинский актер Павел Текучев говорил, что сейчас сделать "приличный полный метр" недешевое удовольствие. К примеру, он отметил, что бюджет популярного кино "Ты космос" составил 800 тысяч евро.
Украинская певица оказалась в эпицентре атак Ирана в ДубаеВсе новости »
01 марта 2026, 20:00"Было мне не хорошо": победительница Холостяка Надин рассказала, как отложила госпитализацию ради проекта
27 февраля 2026, 01:35"Это страшная история": ведущий Слава Демин рассказал, как пережил потерю ребенка
27 февраля 2026, 00:55
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
Режиссер Алан Бадоев признался, на чем зарабатывает во время войны
03 марта 2026, 01:30Певец Виталий Козловский рассказал, была ли у него дедовщина на службе
03 марта 2026, 00:30В Украине подорожали яблоки: сколько теперь стоит килограмм
02 марта 2026, 23:45У Резерв+ появилась новая отсрочка от службы: кто может оформить
02 марта 2026, 22:50Втерся в доверие и украл последние сбережения: в Житомирской области парень ограбил пенсионера
02 марта 2026, 22:35В Киевской области мужчина устроил стрельбу
02 марта 2026, 22:15В Киевской области произошел пожар на складе: погибли 7 человек - СМИ
02 марта 2026, 21:55На Львовщине столкнулись два грузовика: есть погибший
02 марта 2026, 21:40В Ровенской области будут судить врача из-за смерти пациента
02 марта 2026, 21:25
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Все блоги »