Певец Виталий Козловский рассказал, была ли у него дедовщина на службе

Фото из открытых источников

Певец Виталий Козловский с лета 2023 по осень 2025 служил в армии. Теперь артист рассказал, какая была атмосфера на службе

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews .

По словам Виталия Козловского, к нему в армии относились к уважению. Однако певец признался, что он застал дедовщину на службу. Случилось это, когда он был в оркестре.

"Наибольшую фигню переживал, когда пол года был в оркестре. Там была тупая дедовщина и тупость со стороны дирижера-управленца того места, где я был. А если говорить о самой военной службе и на Сумщине, и на Донбассе, и во время подготовки на полигоне, меня все устраивало. Да, конечно, понимал, что иду не в лагерь на отдых, а на службу, где не решаю, а мне ставят вопросы и задачи. Поэтому вопросов боевых командований и приказов у ​​меня вообще нет", - говорит певец.

Напомним, ранее певец Виталий Козловский рассказал, как начались его отношения с пиарщицей Юлией Бакуменко. По его словам, это произошло тогда, когда в его жизни был непростой период.