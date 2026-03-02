В Україні подорожчали яблука: скільки тепер коштує кілограм

Ілюстративне фото

На початку березня в Україні подорожчали яблука. Сортові яблука в супермаркетах уже досягають вартості 70 гривень за кілограм

Про це повідомляє "АгроБізнес", передає RegioNews.

"Сьогодні ми вже бачимо роздрібні ціни на якісне сортове яблуко на рівні близько 70 грн/кг (1,4 євро/кг), що ще кілька років тому здавалося малоймовірним. З урахуванням пошкодження переважно кісточкових, але і яблучних садів зимовими морозами, ризики подальшого зростання цін залишаються високими", - каже директорка з розвитку Української плодоовочевої асоціації (УПОА) Катерина Звєрєва.

Зазначається, що кілька років тому в Україні в середньому яблука коштували 15-20 гривень за кілограм. Основними причинами для зростання ціни фахівці називають інфляцію, подорожчання зберігання, логістики та енергоносіїв.

Нагадаємо, раніше в Україні подорожчали помідори. Ціна зросла приблизно на 20%, до 80-100 гривень за кілограм.