17:10  02 березня
На Прикарпатті чиновниця з відділу освіти "подарувала" собі премій на сотні тисяч
14:06  02 березня
На Рівненщині у СІЗО помер підозрюваний у вбивстві п'яти людей
12:14  02 березня
Спортсменка із Києва претендує на звання найкращої гімнастки Європи
02 березня 2026, 23:45

В Україні подорожчали яблука: скільки тепер коштує кілограм

02 березня 2026, 23:45
Ілюстративне фото
На початку березня в Україні подорожчали яблука. Сортові яблука в супермаркетах уже досягають вартості 70 гривень за кілограм

Про це повідомляє "АгроБізнес", передає RegioNews.

"Сьогодні ми вже бачимо роздрібні ціни на якісне сортове яблуко на рівні близько 70 грн/кг (1,4 євро/кг), що ще кілька років тому здавалося малоймовірним. З урахуванням пошкодження переважно кісточкових, але і яблучних садів зимовими морозами, ризики подальшого зростання цін залишаються високими", - каже директорка з розвитку Української плодоовочевої асоціації (УПОА) Катерина Звєрєва.

Зазначається, що кілька років тому в Україні в середньому яблука коштували 15-20 гривень за кілограм. Основними причинами для зростання ціни фахівці називають інфляцію, подорожчання зберігання, логістики та енергоносіїв.

Нагадаємо, раніше в Україні подорожчали помідори. Ціна зросла приблизно на 20%, до 80-100 гривень за кілограм.

02 березня 2026
Режисер Алан Бадоєв зізнався, на чому заробляє під час війни
03 березня 2026, 01:30
Блогерка Даша Квіткова розповіла, чи чекати на неї в кіно
03 березня 2026, 00:55
Співак Віталій Козловський розповів, чи була в нього дідівщина на службі
03 березня 2026, 00:30
У Резерв+ з'явилась нова відстрочка від служби: хто може оформити
02 березня 2026, 22:50
Втерся в довіру та вкрав останні заощадження: на Житомирщині хлопець пограбував пенсіонера
02 березня 2026, 22:35
На Київщині чоловік влаштував стрілянину
02 березня 2026, 22:15
На Київщині сталась пожежа на складі: загинуло 7 людей - ЗМІ
02 березня 2026, 21:55
На Львівщині зіткнулись дві вантажівки: є загиблий
02 березня 2026, 21:40
На Рівненщині будуть судити лікаря через смерть пацієнта
02 березня 2026, 21:25
07 серпня 2025
