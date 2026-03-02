17:10  02 березня
02 березня 2026, 15:55

Дітей евакуюватимуть навіть без згоди батьків: Зеленський підписав закон

02 березня 2026, 15:55
Ілюстративне фото: ЛОВА
Президент Володимир Зеленський підписав закон № 4779-IX, який дозволяє обов'язкову евакуацію дітей з територій активних і можливих воєнних дій, навіть у разі відмови батьків

Про це інформує RegioNews із посиланням на карту законопроєкта.

Закон визначає, що право на життя дітей є пріоритетним, тому військові адміністрації тепер ухвалюватимуть рішення про обов'язковий виїзд неповнолітніх у безпечні регіони.

Координаційний штаб має лише два дні для погодження рішення місцевої влади.

Евакуацію проводитимуть працівники органів опіки та піклування разом із Національною поліцією. Повернення до населених пунктів можливе лише після офіційного рішення військових адміністрацій і створення безпечного середовища.

У зонах обов'язкової евакуації вводяться обмеження в'їзду та пересування, а порушники правил нестимуть відповідальність за законом. Евакуйовані діти матимуть право на безоплатне тимчасове житло зі спеціального фонду.

Батьки або опікуни повинні супроводжувати дітей. Якщо вони відмовляються, евакуацію забезпечать уповноважені особи чи підрозділи Нацполіції.

Нагадаємо, нещодавно Верховна Рада проголосувала за примусову евакуацію дітей без згоди батьків.

Раніше на Харківщині волонтери 28 разів евакуювали сім'ю з Куп'янська, проте щоразу ті поверталися назад доглядати за городом.

02 березня 2026
