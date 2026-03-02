11:05  02 марта
02 марта 2026, 12:49

Стало известно, сколько домов в Киеве до сих пор остаются без отопления

02 марта 2026, 12:49
иллюстративное фото: из открытых источников
В столице без теплоснабжения в настоящее время остается около 1000 домов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-секретарь КМВА Екатерину Поп.

Она отметила, что среди них 900 домов на левом берегу Киева и уже найдено техническое решение, чтобы в этих домах было тепло.

Другие 100 домов, по ее словам, находятся в состоянии аварии – "это повреждение внутридомовых сетей и внешних сетей подачи в дома".

Напомним, российские обстрелы нанесли значительные повреждения энергетической инфраструктуре столицы. По состоянию на конец февраля 2026 года в Киеве без тепла оставалось более 1100 домов и около 60 школ.

отопление КГГА Киев дома
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
