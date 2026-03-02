Стало известно, сколько домов в Киеве до сих пор остаются без отопления

иллюстративное фото: из открытых источников

В столице без теплоснабжения в настоящее время остается около 1000 домов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-секретарь КМВА Екатерину Поп.

Она отметила, что среди них 900 домов на левом берегу Киева и уже найдено техническое решение, чтобы в этих домах было тепло.

Другие 100 домов, по ее словам, находятся в состоянии аварии – "это повреждение внутридомовых сетей и внешних сетей подачи в дома".

Напомним, российские обстрелы нанесли значительные повреждения энергетической инфраструктуре столицы. По состоянию на конец февраля 2026 года в Киеве без тепла оставалось более 1100 домов и около 60 школ.