Стало известно, сколько домов в Киеве до сих пор остаются без отопления
В столице без теплоснабжения в настоящее время остается около 1000 домов
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-секретарь КМВА Екатерину Поп.
Она отметила, что среди них 900 домов на левом берегу Киева и уже найдено техническое решение, чтобы в этих домах было тепло.
Другие 100 домов, по ее словам, находятся в состоянии аварии – "это повреждение внутридомовых сетей и внешних сетей подачи в дома".
Напомним, российские обстрелы нанесли значительные повреждения энергетической инфраструктуре столицы. По состоянию на конец февраля 2026 года в Киеве без тепла оставалось более 1100 домов и около 60 школ.
