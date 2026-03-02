В Тернопольской области столкнулись три авто

фото: Главное управление Национальной полиции в Тернопольской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Тернопольской области.

По данным правоохранителей, житель Ровно, управляя автомобилем ВМW, допустил столкновение автомобилем Nissan. В результате удар ВМW отбросило на полосу встречного движения, где он врезался еще и в грузовой автомобиль Volvo.

Водителю ВМW оказали медпомощь без госпитализации. Пассажира по данному автомобилю, а также водителя Nissan госпитализировали в травматологическое отделение.

