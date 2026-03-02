В Ровенской области на трассе "Киев-Чоп" загорелся грузовик, движение ограничено
На автодороге М-06 «Киев-Чоп» в селе Бабын произошло возгорание грузового автомобиля. В связи с ликвидацией пожара движение в направлении столицы временно ограничено
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на официальный телеграмм-канал патрульной полиции Ровенской области.
В настоящее время на месте происшествия работают спасатели и соответствующие службы. Продолжаются мероприятия по ликвидации пожара.
"Просим учесть эту информацию при планировании маршрута и, по возможности, выбирать альтернативные пути объезда", – говорится в сообщении.
Напомним, в конце февраля в Ровенской области произошло автопроисшествие с участием двух грузовиков. В результате столкновения погиб один человек.
02 марта 2026
