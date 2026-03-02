Генштаб подсчитал новые потери РФ в войне против Украины

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.03.26 ориентировочно составили:

личного состава – около 1 267 730 (+960) человек

танков – 11 713 (+4) ед.

боевых бронированных машин – 24 111 (+3) ед.

артиллерийских систем – 37 795 (+74) ед.

РСЗО – 1 665 (+3) ед.

средства ПВО – 1313 (+5) ед.

самолетов – 435 (+0) ед.

вертолетов – 348 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 153 169 (+1 810) ед.

крылатые ракеты – 4 384 (+0) ед.

корабли/катера – 29 (+0) ед.

подлодки – 2 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны – 80 757 (+247) ед.

специальная техника – 4076 (+1) ед.

Как сообщалось, в конце февраля в Украину вернули 1000 тел павших военных. Это подтвердил Координационный штаб по обращению с военнопленными.