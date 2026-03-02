Генштаб подсчитал новые потери РФ в войне против Украины
За прошедшие сутки украинские защитники уничтожили 960 окупантов
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.03.26 ориентировочно составили:
- личного состава – около 1 267 730 (+960) человек
- танков – 11 713 (+4) ед.
- боевых бронированных машин – 24 111 (+3) ед.
- артиллерийских систем – 37 795 (+74) ед.
- РСЗО – 1 665 (+3) ед.
- средства ПВО – 1313 (+5) ед.
- самолетов – 435 (+0) ед.
- вертолетов – 348 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 153 169 (+1 810) ед.
- крылатые ракеты – 4 384 (+0) ед.
- корабли/катера – 29 (+0) ед.
- подлодки – 2 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны – 80 757 (+247) ед.
- специальная техника – 4076 (+1) ед.
Как сообщалось, в конце февраля в Украину вернули 1000 тел павших военных. Это подтвердил Координационный штаб по обращению с военнопленными.
