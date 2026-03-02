11:05  02 марта
02 марта 2026, 07:14

Генштаб подсчитал новые потери РФ в войне против Украины

02 марта 2026, 07:14
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

За прошедшие сутки украинские защитники уничтожили 960 окупантов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.03.26 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 1 267 730 (+960) человек
  • танков – 11 713 (+4) ед.
  • боевых бронированных машин – 24 111 (+3) ед.
  • артиллерийских систем – 37 795 (+74) ед.
  • РСЗО – 1 665 (+3) ед.
  • средства ПВО – 1313 (+5) ед.
  • самолетов – 435 (+0) ед.
  • вертолетов – 348 (+0) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 153 169 (+1 810) ед.
  • крылатые ракеты – 4 384 (+0) ед.
  • корабли/катера – 29 (+0) ед.
  • подлодки – 2 (+0) ед.
  • автомобильная техника и автоцистерны – 80 757 (+247) ед.
  • специальная техника – 4076 (+1) ед.

Как сообщалось, в конце февраля в Украину вернули 1000 тел павших военных. Это подтвердил Координационный штаб по обращению с военнопленными.

02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может повредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
