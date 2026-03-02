14:06  02 березня
На Рівненщині у СІЗО помер підозрюваний у вбивстві п'яти людей
12:14  02 березня
Спортсменка із Києва претендує на звання найкращої гімнастки Європи
10:33  02 березня
У Києві посеред дня викрали людину
02 березня 2026, 11:50

За тиждень українські прикордонники знищили 300 одиниць ворожої техніки і понад 400 окупантів

02 березня 2026, 11:50
ілюстративне фото: з відкритих джерел
У період з 23 лютого по 1 березня 2026 року підрозділи Державної прикордонної служби України у складі Сил оборони знищили 431 військовослужбовця рф

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Також було знищено та уражено: 2 танки, 1 САУ, 4 МТ-ЛБ, 4 РСЗВ, 7 ББА, 5 наземних роботизованих комплекси, 275 од. автомобільної та 2 од. інженерної техніки.

Крім того, знищено 36 гармат, 9 мінометів, 1 ПТРК, 3 комплекси відеоспостереження, 318 засобів зв’язку та відеоспостереження, 4 РЛС та 71 засіб РЕБ і РЕР.

Уражено 864 укриття і позиції особового складу противника, 36 складів з пально-мастильними матеріалами, боєприпасами і майном.

Також разом з іншими підрозділами військовослужбовці ДПСУ знищили 1175 ворожих безпілотних літальних апаратів (у т.ч. 67 типу "шахед" та "гербера").

Раніше прикордонники показали, як знищують росіян на Курському напрямку. Відповідний відеоролик опублікували на сайті ДПСУ.

Генштаб підрахував нові втрати РФ у війні проти України
02 березня 2026, 07:14
РФ може вийти з переговорів, якщо Україна не погодиться віддати Донбас, – ЗМІ
28 лютого 2026, 16:20
Українські прикордонники високоточно нищать ворога на Північно-Слобожанському напрямку
28 лютого 2026, 14:14
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
18 лютого 2026
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Екологічна ситуація у Івано-Франківську погіршується, а місцева влада знову говорить про будівництво храмів
Били та катували паяльником: у Кривому Розі до суду передали справу викрадачів підприємця
02 березня 2026, 15:36
На Закарпатті поліція затримала кримінального авторитета "Москаля" та вилучила арсенал зброї
02 березня 2026, 15:15
Мільйони готівки та ювелірка: у Вінниці лікарок викрили на незаконному оформленні інвалідності
02 березня 2026, 14:53
Автівка став некерованою: подробиці ДТП на Рівненщині, в якій загинуло подружжя
02 березня 2026, 14:34
СБУ зірвала теракт у Харкові: затримано 16-річного агента російської розвідки
02 березня 2026, 14:31
В Одесі представники ГО "Україна − це матір" щомісяця заробляли 30 млн грн на ухилянтах
02 березня 2026, 14:18
На Рівненщині у СІЗО помер підозрюваний у вбивстві п'яти людей
02 березня 2026, 14:06
Результат системної підтримки: Боксерка клуба "SMK-SPORT" Ганна Охота у фіналі STRANDJA-2026
02 березня 2026, 13:51
Зеленський про переговори з РФ: зустріч в Абу-Дабі поки не переноситься
02 березня 2026, 13:40
У Житомирі судитимуть екстрадованого з Німеччини іноземця за напад на інкасаторів
02 березня 2026, 13:18
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
