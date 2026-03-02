За тиждень українські прикордонники знищили 300 одиниць ворожої техніки і понад 400 окупантів

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У період з 23 лютого по 1 березня 2026 року підрозділи Державної прикордонної служби України у складі Сил оборони знищили 431 військовослужбовця рф

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Також було знищено та уражено: 2 танки, 1 САУ, 4 МТ-ЛБ, 4 РСЗВ, 7 ББА, 5 наземних роботизованих комплекси, 275 од. автомобільної та 2 од. інженерної техніки.

Крім того, знищено 36 гармат, 9 мінометів, 1 ПТРК, 3 комплекси відеоспостереження, 318 засобів зв’язку та відеоспостереження, 4 РЛС та 71 засіб РЕБ і РЕР.

Уражено 864 укриття і позиції особового складу противника, 36 складів з пально-мастильними матеріалами, боєприпасами і майном.

Також разом з іншими підрозділами військовослужбовці ДПСУ знищили 1175 ворожих безпілотних літальних апаратів (у т.ч. 67 типу "шахед" та "гербера").

Раніше прикордонники показали, як знищують росіян на Курському напрямку. Відповідний відеоролик опублікували на сайті ДПСУ.