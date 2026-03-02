Фото: полиция

Происшествие случилось 1 марта около 05:20 между станциями Федунка и Сагайдак в Миргородском районе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Местные жители сообщили полицию о наезде электропоезда на человека. Предварительно, на путях погибла 62-летняя жительница Шишацкой громады.

По данному факту возбуждено уголовное производство.

Причины и обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.

Напомним, за утро 24 февраля на Волыни поезда сбили насмерть мужчину и 17-летнего юношу. Следователи устанавливают обстоятельства происшествий.