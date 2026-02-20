15:36  20 февраля
На Киевщине Ford и грузовик врезались в отбойник: пострадала пассажирка
15:24  20 февраля
На выходных в Украине ожидается до 16 градусов мороза
11:58  20 февраля
В Харькове мужчина сменил пол и через суд добился исключения из военного учета
20 февраля 2026, 16:44

Сборная Украины будет бойкотировать церемонию открытия Паралимпиады-2026

20 февраля 2026, 16:44
Иллюстративное фото: Twitter Рaralympics
Сборная Украины не примет участия в церемонии открытия XIV зимних Паралимпийских игр-2026. Причиной такого решения стал допуск представителей России и Белоруссии на Игры под собственными флагами

Об этом сообщает Национальный паралимпийский комитет Украины, передает RegioNews.

Украинские спортсмены, однако, будут выступать в соревнованиях, но будут бойкотировать именно церемонию открытия.

В заявлении НПК отмечается, что решение Международного паралимпийского комитета (МПК) носит политический характер, противоречит принципам распределения слотов и позволяет России демонстрировать свои атрибуты – флаг и гимн.

"Все решения последних двух лет, несмотря на заявления МПК о дистанцировании от политики, действительно следуют политическому диктату страны-агрессора", – говорится в сообщении.

Национальный паралимпийский комитет Украины констатирует этот факт как продолжение системной политики лояльности со стороны МПК по отношению к стране, ставшей сегодня военной угрозой практически для всех стран Европы.

"Россия, которая сегодня оккупирует украинские территории, массово убивает гражданских людей – женщин, детей, пожилых людей, людей с инвалидностью, и сразу поднимает свой флаг, залитый кровью мирного населения Украины, на захваченных ею территориях", – подчеркнули в комитете.

Как известно, ранее Украина уже приговорила допуск России и Беларуси к Паралимпийским играм под национальными флагами. Соответствующее совместное заявление опубликовали министр молодежи и спорта Матвей Бедный и министр иностранных дел Андрей Сибига

Зимняя Паралимпиада 2026: где и когда будут проходить соревнования

Зимние Паралимпийские игры 2026 официально стартуют 6 марта и продлятся до 15 марта.

Торжественная церемония открытия состоится на знаменитой Арене ди Верона – античном амфитеатре, что подчеркнет связь между историей и современными достижениями. Церемония закрытия состоится 15 марта в Милане.

Напомним, 6 февраля в Милане на стадионе "Сан-Сиро" прошла официальная церемония открытия 25-х Зимних Олимпийских игр, которые продлятся до 22 февраля.

12 февраля Международный олимпийский комитет дисквалифицировал украинского скелетониста Владислава Гераскевича перед началом соревнований на XXV зимних Олимпийских играх-2026. Причиной такого радикального решения стал "шлем памяти", на котором запечатлены фото погибших в результате войны с РФ украинских спортсменов.

Министр иностранных дел Андрей Сибига назвал такое решение "моментом позора МОК".

Президент Украины Владимир Зеленский наградил скелетониста Владислава Гераскевича орденом Свободы.

