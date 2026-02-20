К жителям нескольких населенных пунктов Тернопольщины уже 3 месяца не ездят автобусы

иллюстративное фото: из открытых источников

Жители пяти сел Подволочиской общины Тернопольской области с декабря 2025 года остаются без стабильного транспортного сообщения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "20 хвилин".

Об отсутствии общественного транспорта в сел Ореховец, Рожиск, Туровка, Фащевка и Черниловка сообщили местные жители. Люди не имеют возможности ехать в город, чтобы купить лекарства или добраться до больницы.

Информацию о проблеме транспорта подтвердили и старосты населенных пунктов. По их словам, перевозчики отказываются обслуживать маршрут из-за его нерентабельности и дефицита водителей, объясняют в общине.

10 февраля состоялся конкурс на обслуживание автобусных маршрутов, в том числе и "Фащевка-Тернополь", но желающих не было.

