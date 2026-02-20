Авиаудар по Запорожскому району: уже трое пострадавших
Число пострадавших в Запорожском районе в результате российского авиаудара возросло до трех человек
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.
Отмечается, что спасатели достали 22-летнюю женщину из разрушенной квартиры и передали медикам. Ее госпитализировали.
Также в медицинское учреждение для обследования доставили 77-летнюю женщину. 27-летний мужчина врачи осмотрели на месте и оказали необходимую помощь без госпитализации.
Аварийно-спасательные работы завершены.
Напомним, в пятницу, 20 февраля, российские войска нанесли авиаудар по Запорожскому району. Предварительно было известно, что пострадали 22-летняя женщина и 27-летний мужчина.
