Во время боевого задания в Сумской области погиб известный украинский спортсмен

иллюстративное фото: из открытых источников

Украинский спортсмен и военнослужащий Дмитрий Русецкий погиб, выполняя боевое задание в Сумской области

Как передает RegioNews, об этом сообщила президент Федерация кикбоксинга Украины Ольга Павленко.

Дмитрий Русецкий был мастером спорта международного класса по кикбоксингу. В гражданской жизни он тоже работал тренером.

Он погиб 15 февраля во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Писаревка Сумской области.

Напомним, за прошедшие сутки в небе над Сумщиной пограничники уничтожили более полусотни российских дронов. Об этом сообщили в ГНСУ.