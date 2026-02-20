15:36  20 февраля
20 февраля 2026, 15:24

На выходных в Украине ожидается до 16 градусов мороза

20 февраля 2026, 15:24
иллюстративное фото: из открытых источников
Ночью 21 и 22 февраля ожидается -10...-16 градусов, в южной части и 22 февраля и на западе будет -2...-6 градусов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз погоды от Натальи Диденко.

По ее словам, в субботу днем в большинстве регионов ожидается -2...-7 градусов, а в воскресенье кое-где потеплеет до +4 градусов.

"Антициклон не допустит много осадков в выходные. Исключения: в субботу на юге Одесской области мокрый снег и дождь, в воскресенье – преимущественно дождь в западных областях. И все", – пишет Н.Диденко.

В Киеве осталось две очень холодные ночи: 21 февраля ночью столбики термометров опустятся до -15 градусов, днем ожидается -5 градусов. В воскресенье, 22 февраля ночью будет -12 градусов, днем потеплеет до -1 градуса.

Как сообщалось, 20 февраля в Украине температура воздуха ночью опустится до -6…-12 градусов, на севере до -14 градусов, в южной части ожидается -3 градуса.

