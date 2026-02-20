21:39  20 февраля
В Киевской области построят сотни домов для переселенцев
16:11  20 февраля
Во время боевого задания в Сумской области погиб известный украинский спортсмен
15:24  20 февраля
На выходных в Украине ожидается до 16 градусов мороза
20 февраля 2026, 17:41

С марта НБУ заменяет мелкие банкноты на монеты: что нужно знать украинцам

20 февраля 2026, 17:41
Иллюстративное фото: из открытых источников
В Украине со 2 марта этого года из наличного обращения банкноты выводятся номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003-2007 годов. Теперь их заменят соответствующие оборотные монеты

Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка, передает RegioNews.

С указанной даты эти банкноты перестанут быть средством платежа. Их нельзя использовать для наличных расчетов, а торговые сети, предприятия сферы услуг, банки и финансовые учреждения не будут принимать их для оплаты товаров, услуг и осуществления платежных операций.

В НБУ уверяют, что у украинцев будет достаточно времени для обмена этих банкнот.

Обменять их без ограничений и бесплатно на оборотные монеты или банкноты других номиналов можно:

  • во всех отделениях банков Украины – в течение года с даты изъятия из обращения, до 26 февраля 2027 включительно;
  • в уполномоченных банках (АО "Ощадбанк", АО КБ "ПриватБанк", АО "Райффайзен Банк", АО "ПУМБ") – в течение трех лет до 28 февраля 2029 года включительно;
  • в Национальном банке – сейчас бессрочно.

В регуляторе отмечают, что банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен почти не используются в розничной торговле. Средний срок их годности составляет около 2,5 лет, поэтому большинство из оставшихся в обращении изношены.

Напомним, в сентябре 2024 года Нацбанк инициировал изменение названия разменных монет с "копейка" на "шаг" для восстановления исторической справедливости. Уже в октябре финансовый регулятор направил в Верховную Раду соответствующий пакет законопроектов для изменения названия копеек.

Справка

Слово "шаг" известно на территории Украины еще с XVI века и имеет свое место в украинской классической литературе. В частности, оно встречается в произведениях Тараса Шевченко и Леси Украинки.

Денежные знаки с таким названием были обращены даже в период Украинской революции 1917-1921 годов.

После провозглашения Независимости в 1991 году планировали их выпуск.

18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
13 февраля 2026
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Третий город Кропивниччины остался без мэра, которого сначала через суд восстановили в должности, а затем мобилизировали в армию, как он сам говорит, в качестве мести
11 февраля 2026
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Одесские местные депутаты отказались собираться на сессию и голосовать за бюджет развития
В Киевской области построят сотни домов для переселенцев
20 февраля 2026, 21:39
В Одессе разыскивают несовершеннолетнюю девушку
20 февраля 2026, 21:29
В Киеве люди перекрыли дорогу из-за отсутствия света
20 февраля 2026, 21:06
В Донецкой области погиб военнослужащий из Тернопольщины, который летом вернулся из плена
20 февраля 2026, 20:59
Скелетониста Гераскевича "сватали" в "Холостяк", но его сердце уже занято
20 февраля 2026, 20:40
На Закарпатье у границы с Румынией задержали троих нарушителей и проводника
20 февраля 2026, 20:03
Завтра свет будут выключать в большинстве регионов Украины
20 февраля 2026, 19:53
На Бали чеченцы похитили сыновей украинских криминальных авторитетов
20 февраля 2026, 19:32
Гендиректор "Укрпочты" Смилянский подал в НАБУ заявление на народного депутата Гончаренко
20 февраля 2026, 18:58
В Словакии на краже круассанов разоблачили жителя Закарпатья, разыскиваемого за переправку мужчин за границу
20 февраля 2026, 18:28
