С марта НБУ заменяет мелкие банкноты на монеты: что нужно знать украинцам

В Украине со 2 марта этого года из наличного обращения банкноты выводятся номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003-2007 годов. Теперь их заменят соответствующие оборотные монеты

Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка, передает RegioNews.

С указанной даты эти банкноты перестанут быть средством платежа. Их нельзя использовать для наличных расчетов, а торговые сети, предприятия сферы услуг, банки и финансовые учреждения не будут принимать их для оплаты товаров, услуг и осуществления платежных операций.

В НБУ уверяют, что у украинцев будет достаточно времени для обмена этих банкнот.

Обменять их без ограничений и бесплатно на оборотные монеты или банкноты других номиналов можно:

во всех отделениях банков Украины – в течение года с даты изъятия из обращения, до 26 февраля 2027 включительно;

в уполномоченных банках (АО "Ощадбанк", АО КБ "ПриватБанк", АО "Райффайзен Банк", АО "ПУМБ") – в течение трех лет до 28 февраля 2029 года включительно;

в Национальном банке – сейчас бессрочно.

В регуляторе отмечают, что банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен почти не используются в розничной торговле. Средний срок их годности составляет около 2,5 лет, поэтому большинство из оставшихся в обращении изношены.

Напомним, в сентябре 2024 года Нацбанк инициировал изменение названия разменных монет с "копейка" на "шаг" для восстановления исторической справедливости. Уже в октябре финансовый регулятор направил в Верховную Раду соответствующий пакет законопроектов для изменения названия копеек.

Справка

Слово "шаг" известно на территории Украины еще с XVI века и имеет свое место в украинской классической литературе. В частности, оно встречается в произведениях Тараса Шевченко и Леси Украинки.

Денежные знаки с таким названием были обращены даже в период Украинской революции 1917-1921 годов.

После провозглашения Независимости в 1991 году планировали их выпуск.

