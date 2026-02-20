15:36  20 февраля
На Киевщине Ford и грузовик врезались в отбойник: пострадала пассажирка
15:24  20 февраля
На выходных в Украине ожидается до 16 градусов мороза
11:58  20 февраля
В Харькове мужчина сменил пол и через суд добился исключения из военного учета
20 февраля 2026, 15:36

На Киевщине Ford и грузовик врезались в отбойник: пострадала пассажирка

20 февраля 2026, 15:36
Фото: Национальная полиция
Правоохранители Киевщины расследуют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в Обуховщине с пострадавшей пассажиркой

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что авария произошла 19 февраля на автодороге Киев - Знаменка, вблизи села Старые Безрадичи (Обуховский район).

Предварительно установлено, что 51-летний водитель Ford столкнулся с грузовиком Hyundai HD под управлением 48-летнего мужчины, который двигался в попутном направлении. После первого столкновения оба транспортных средства потеряли управляемость и врезались в металлический отбойник.

В результате аварии 46-летняя пассажирка Ford получила телесные повреждения и была госпитализирована в медицинское учреждение.

Следователи Обуховского районного управления полиции начали досудебное расследование по ч.1 ст.286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).

Напомним, в Николаевской области в результате ДТП травмировались пять человек. Открыто уголовное производство. Полицейские выясняют все обстоятельства аварии и ищут свидетелей. Информацию просят передавать по телефону (0512) 53-13-25 или на спецлинию 102.

