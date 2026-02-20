Депутаты правоохранительного и оборонного комитетов ВР заметили на немецком курорте

Нардепы из правоохранительного и оборонного комитетов ВРУ съездили на немецкий курорт под прикрытием дискуссий "об усовершенствовании парламентского надзора и соответствии евроатлантическим стандартам"

фото: Марьяна Безуглая / Facebook

При этом комитет по разведке не создан, новый закон о гостайне не принят, генералам подтанцовки продолжаются, а правоохранительный комитет вообще проталкивал все резонансные законы, как в отношении НАБУ, так и СОЧ. И после этого всего с нулевым результатом за последние несколько лет народные депутаты не стесняются с покерфейсами ездить на курорт дискутировать и даже показывать. Неплохо устроились, верно?

