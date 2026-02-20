15:36  20 лютого
20 лютого 2026, 16:44

Збірна України бойкотуватиме церемонію відкриття Паралімпіади-2026

20 лютого 2026, 16:44
Ілюстративне фото: Тwitter Рaralympics
Збірна України не братиме участі у церемонії відкриття XIV зимових Паралімпійських ігор-2026. Причиною такого рішення став допуск представників Росії та Білорусі на Ігри під власними прапорами

Про це повідомляє Національний паралімпійський комітет України, передає RegioNews.

Українські спортсмени, однак, виступатимуть у змаганнях, але бойкотуватимуть саме церемонію відкриття.

У заяві НПК зазначається, що рішення Міжнародного паралімпійського комітету (МПК) має політичний характер, суперечить принципам розподілу слотів і дозволяє Росії демонструвати свої атрибути – прапор та гімн.

"Всі рішення останніх двох років, попри заяви МПК про дистанціювання від політики, насправді слідують політичному диктату країни-агресора", – йдеться у повідомленні.

Національний паралімпійський комітет України констатує цей факт як продовження системної політики лояльності з боку МПК по відношенню до країни, яка сьогодні стала військовою загрозою практично для всіх країн Європи.

"Росія, яка сьогодні окуповує українські території, масово вбиває цивільних людей – жінок, дітей, людей похилого віку, людей з інвалідністю, і відразу підіймає свій прапор, залитий кров’ю мирного населення України, на захоплених нею територіях", – наголосили в комітеті.

Як відомо, раніше Україна вже засудила допуск Росії та Білорусі до Паралімпійських ігор під національними прапорами. Відповідну спільну заяву опублікували міністр молоді та спорту Матвій Бідний й міністр закордонних справ Андрій Сибіга

Зимова Паралімпіада 2026: де та коли проходитимуть змагання

Зимові Паралімпійські ігри 2026 року офіційно стартують 6 березня і триватимуть до 15 березня.

Урочиста церемонія відкриття відбудеться на знаменитій Арені ді Верона – античному амфітеатрі, що підкреслить зв'язок між давньою історією та сучасними досягненнями. Церемонія закриття пройде 15 березня в Мілані.

Нагадаємо, 6 лютого в Мілані на стадіоні "Сан-Сіро" відбулася офіційна церемонія відкриття 25-х Зимових Олімпійських ігор, які триватимуть до 22 лютого.

12 лютого Міжнародний олімпійський комітет дискваліфікував українського скелетоніста Владислава Гераскевича перед самим початком змагань на XXV зимових Олімпійських іграх-2026. Причиною такого радикального рішення став "шолом пам’яті", на якому зображені фото загиблих внаслідок війни з РФ українських спортсменів.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга назвав таке рішення "моментом ганьби МОК".

Президент України Володимир Зеленський нагородив скелетоніста Владислава Гераскевича орденом Свободи.

Україна спорт спортсмени Паралімпіада паралімпійський спорт бойкот Росія Білорусь національні символи
