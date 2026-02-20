Збірна України бойкотуватиме церемонію відкриття Паралімпіади-2026

Ілюстративне фото: Тwitter Рaralympics

Збірна України не братиме участі у церемонії відкриття XIV зимових Паралімпійських ігор-2026. Причиною такого рішення став допуск представників Росії та Білорусі на Ігри під власними прапорами

Про це повідомляє Національний паралімпійський комітет України, передає RegioNews.

Українські спортсмени, однак, виступатимуть у змаганнях, але бойкотуватимуть саме церемонію відкриття.

У заяві НПК зазначається, що рішення Міжнародного паралімпійського комітету (МПК) має політичний характер, суперечить принципам розподілу слотів і дозволяє Росії демонструвати свої атрибути – прапор та гімн.

"Всі рішення останніх двох років, попри заяви МПК про дистанціювання від політики, насправді слідують політичному диктату країни-агресора", – йдеться у повідомленні.

Національний паралімпійський комітет України констатує цей факт як продовження системної політики лояльності з боку МПК по відношенню до країни, яка сьогодні стала військовою загрозою практично для всіх країн Європи.

"Росія, яка сьогодні окуповує українські території, масово вбиває цивільних людей – жінок, дітей, людей похилого віку, людей з інвалідністю, і відразу підіймає свій прапор, залитий кров’ю мирного населення України, на захоплених нею територіях", – наголосили в комітеті.

Як відомо, раніше Україна вже засудила допуск Росії та Білорусі до Паралімпійських ігор під національними прапорами. Відповідну спільну заяву опублікували міністр молоді та спорту Матвій Бідний й міністр закордонних справ Андрій Сибіга

Зимова Паралімпіада 2026: де та коли проходитимуть змагання

Зимові Паралімпійські ігри 2026 року офіційно стартують 6 березня і триватимуть до 15 березня.

Урочиста церемонія відкриття відбудеться на знаменитій Арені ді Верона – античному амфітеатрі, що підкреслить зв'язок між давньою історією та сучасними досягненнями. Церемонія закриття пройде 15 березня в Мілані.

Нагадаємо, 6 лютого в Мілані на стадіоні "Сан-Сіро" відбулася офіційна церемонія відкриття 25-х Зимових Олімпійських ігор, які триватимуть до 22 лютого.

12 лютого Міжнародний олімпійський комітет дискваліфікував українського скелетоніста Владислава Гераскевича перед самим початком змагань на XXV зимових Олімпійських іграх-2026. Причиною такого радикального рішення став "шолом пам’яті", на якому зображені фото загиблих внаслідок війни з РФ українських спортсменів.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга назвав таке рішення "моментом ганьби МОК".

Президент України Володимир Зеленський нагородив скелетоніста Владислава Гераскевича орденом Свободи.