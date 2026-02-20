15:36  20 февраля
20 февраля 2026, 16:26

Российский авиаудар по Запорожскому району: ранены двое гражданских

20 февраля 2026, 16:26
Читайте також українською мовою
Фото: ГСЧС Запорожье
Читайте також
українською мовою

Сегодня, 20 февраля, российские войска нанесли авиаудар по Запорожскому району. Предварительно пострадали 22-летняя женщина и 27-летний мужчина

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Отмечается, что в результате удара поврежден фасад, окна и крыша четырехэтажного жилого дома. В квартире на втором этаже возник пожар, который спасатели оперативно ликвидировали.

В настоящее время чрезвычайники обследуют здания, чтобы при необходимости оказать помощь жителям.

На месте работают все экстренные службы города.

Напомним, 20 февраля российские военные беспилотниками ударили по Новониколаевке и Вольнянску в Запорожском районе. В результате вражеских ударов разрушены и повреждены частные дома. Получил ранение 73-летний мужчина.

18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
13 февраля 2026
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Третий город Кропивниччины остался без мэра, которого сначала через суд восстановили в должности, а затем мобилизировали в армию, как он сам говорит, в качестве мести
11 февраля 2026
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Одесские местные депутаты отказались собираться на сессию и голосовать за бюджет развития
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
