Российский авиаудар по Запорожскому району: ранены двое гражданских

Фото: ГСЧС Запорожье

Сегодня, 20 февраля, российские войска нанесли авиаудар по Запорожскому району. Предварительно пострадали 22-летняя женщина и 27-летний мужчина

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Отмечается, что в результате удара поврежден фасад, окна и крыша четырехэтажного жилого дома. В квартире на втором этаже возник пожар, который спасатели оперативно ликвидировали.

В настоящее время чрезвычайники обследуют здания, чтобы при необходимости оказать помощь жителям.

На месте работают все экстренные службы города.

Напомним, 20 февраля российские военные беспилотниками ударили по Новониколаевке и Вольнянску в Запорожском районе. В результате вражеских ударов разрушены и повреждены частные дома. Получил ранение 73-летний мужчина.