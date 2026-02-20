Российский авиаудар по Запорожскому району: ранены двое гражданских
Сегодня, 20 февраля, российские войска нанесли авиаудар по Запорожскому району. Предварительно пострадали 22-летняя женщина и 27-летний мужчина
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.
Отмечается, что в результате удара поврежден фасад, окна и крыша четырехэтажного жилого дома. В квартире на втором этаже возник пожар, который спасатели оперативно ликвидировали.
В настоящее время чрезвычайники обследуют здания, чтобы при необходимости оказать помощь жителям.
На месте работают все экстренные службы города.
Напомним, 20 февраля российские военные беспилотниками ударили по Новониколаевке и Вольнянску в Запорожском районе. В результате вражеских ударов разрушены и повреждены частные дома. Получил ранение 73-летний мужчина.
