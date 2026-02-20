15:36  20 февраля
На Киевщине Ford и грузовик врезались в отбойник: пострадала пассажирка
На выходных в Украине ожидается до 16 градусов мороза
В Харькове мужчина сменил пол и через суд добился исключения из военного учета
20 февраля 2026, 16:52

На Прикарпатье в ДТП травмировался семимесячный младенец

Фото: Национальная полиция
Прикарпатские правоохранители расследуют ДТП, в результате которого пострадал младенец. Авария произошла 19 февраля около 17:00 в селе Красник Верховинской общины

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что 62-летний водитель автомобиля "ВАЗ-211340", двигаясь по грунтовой дороге на спуске, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, наехал на холм и допустил опрокидывание авто.

В салоне на заднем сиденье на руках у матери находился семимесячный мальчик 2025 года рождения, получивший тяжелые травмы. Водитель был трезв.

Предварительно травмированный младенец доставлен в областную детскую больницу в реанимационное отделение

По факту аварии начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Продолжается досудебное расследование.

Напомним, во Львове столкнулись автомобиль Toyota, которым управлял 18-летний львовянин, и BMW 320 под управлением 32-летнего жителя города. В результате ДТП оба водителя и 10-летняя пассажирка BMW получили травмы.

