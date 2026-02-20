На Прикарпатье в ДТП травмировался семимесячный младенец

Фото: Национальная полиция

Прикарпатские правоохранители расследуют ДТП, в результате которого пострадал младенец. Авария произошла 19 февраля около 17:00 в селе Красник Верховинской общины

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что 62-летний водитель автомобиля "ВАЗ-211340", двигаясь по грунтовой дороге на спуске, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, наехал на холм и допустил опрокидывание авто.

В салоне на заднем сиденье на руках у матери находился семимесячный мальчик 2025 года рождения, получивший тяжелые травмы. Водитель был трезв.

Предварительно травмированный младенец доставлен в областную детскую больницу в реанимационное отделение

По факту аварии начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Продолжается досудебное расследование.

