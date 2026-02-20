21:39  20 февраля
20 февраля 2026, 18:18

Лишь после подозрения прокуратуры киевлянка вспомнила о своей дочери

20 февраля 2026, 18:18
Иллюстративное фото: из открытых источников
В Киеве сообщили о подозрении 43-летней женщине, которая длительно систематически не выполняла родительские обязанности относительно своей 14-летней дочери

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.

Ее действия квалифицированы по ст. 166 УК Украины – как злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком, повлекшее тяжкие последствия.

Следствие установило, что квартира, где жила девочка с матерью, находилась в антисанитарном состоянии: разбросанная грязная одежда, стойкий неприятный запах, отсутствие достаточного количества продуктов.

Женщина не раз привлекалась к административной ответственности за домашнее насилие психологического и физического характера, а также за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Суд также признал его виновным в уклонении от обязательной программы для обидчиков.

В результате действий матери ребенок находится в нестабильном психологическом состоянии, с повышенной тревожностью и выраженными эмоциональными реакциями. Только после получения подозрения женщина навела порядок в квартире и начала покупать продукты для дочери.

Напомним, Калушский горрайонный суд признал невменяемой 33-летнюю жительницу Калуша, которая в июне 2025 года утопила собственную 3-летнюю дочь, и разрешил ее принудительно госпитализировать в психбольницу.

