18:29  16 февраля
Морозы до -18 градусов возвращаются: где во вторник будет холоднее всего
15:11  16 февраля
В возрасте 79 лет скончался известный украинский врач и диссидент
08:27  16 февраля
На Черниговщине столкнулись микроавтобус и легковушка: восьмерых госпитализировали
16 февраля 2026, 16:07

Нужно ли проходить ВВК в 2026 году, если проходил в 2025 году

16 февраля 2026, 16:07
иллюстративное фото: из открытых источников
Вывод ВВК во время военного положения действует один год, так что после окончания срока его действия осмотр нужно проходить повторно

Об этом сообщает RegioNews.

Согласно главе 3 раздела II Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины, утвержденного приказом Минобороны от 14.08.2008 №402, и Порядка проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период, утвержденного постановлением КМУ от 12,04. заключение военно-врачебной комиссии (ВВК) о пригодности военнообязанного к военной службе действительно в течение года со дня окончания медицинского осмотра.

Следовательно, если военнообязанное лицо прошло ВВК в 2024 году, то ТЦК и СП может законно направить его на медицинское освидетельствование в 2025 году.

Ранее сообщалось, что Зеленский разрешил служить мужчинам 60+. Соответствующий указ президент Украины Владимир Зеленский подписал 10 февраля. В случае прекращения или отмены военного положения действие таких контрактов прекращается досрочно, а военнослужащие увольняются со службы.

Украина армия мобилизация ВВК
16 февраля 2026
07 августа 2025
