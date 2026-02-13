Полякам разрешат служить в ВСУ вместо тюрьмы

иллюстративное фото: из открытых источников

Польша будет освобождать от уголовной ответственности граждан, которые добровольно вступят в ряды ВСУ и будут воевать против РФ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на PAP.

Документ, разработанный депутатами "Гражданской коалиции", предусматривает "прощение и отпущение" преступлений и проступков, связанных с:

вступлением в украинскую армию без официального согласия компетентных органов Польши;

проведением набора на такую службу;

нарушением положений закона об обороне отечества и закона об всеобщей воинской обязанности.

Условия освобождения от ответственности

Прекращение уголовной ответственности охватывает действия, совершенные в период с 24 февраля 2022 по 31 декабря 2026 года.

