Полякам разрешат служить в ВСУ вместо тюрьмы
Польша будет освобождать от уголовной ответственности граждан, которые добровольно вступят в ряды ВСУ и будут воевать против РФ
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на PAP.
Документ, разработанный депутатами "Гражданской коалиции", предусматривает "прощение и отпущение" преступлений и проступков, связанных с:
- вступлением в украинскую армию без официального согласия компетентных органов Польши;
- проведением набора на такую службу;
- нарушением положений закона об обороне отечества и закона об всеобщей воинской обязанности.
- Условия освобождения от ответственности
Прекращение уголовной ответственности охватывает действия, совершенные в период с 24 февраля 2022 по 31 декабря 2026 года.
Как сообщалось, Польша устанавливает антидроновую систему на границе с Беларусью. Система полностью разработана и изготовлена польскими предприятиями.
