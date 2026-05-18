Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 18 мая РФ нанесла комбинированный удар по территории Украины с применением ударных БПЛА и ракет наземного базирования. Основное направление удара – Днепр и Днепропетровщина. Также россияне атаковали Одесскую, Черниговскую и Запорожье

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Всего радиотехнические войска Воздушных Сил зафиксировали 546 средств воздушного нападения (22 ракеты и 524 БпЛА):

14 баллистических ракет "Искандер-М"/"С-400";

8 крылатых ракет "Искандер-К";

524 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас, беспилотники-имитаторы типа "Пародия".

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 08:00 силы ПВО уничтожили или подавили 507 целей – 4 крылатые ракеты "Искандер-К" и 503 российских БПЛА разных типов.

Зафиксировано попадание 18 ракет и 16 ударных БПЛА на 34 локациях, а также падение обломков сбитых дронов на 11 локациях.

В ПС подчеркнули, что атака продолжается. В воздушном пространстве несколько вражеских дронов.

Напомним, ночью 18 мая российские войска нанесли ракетный удар по жилому кварталу Днепра. Известно о 18 пострадавших, среди них – двое детей.

Российские войска совершили массированную атаку ударными беспилотниками по Одессе. Под ударом оказались жилые кварталы в Киевском и Приморском районах.