РФ ночью запустила по Украине 22 ракеты и 524 беспилотника: зафиксированы попадания на 34 локациях
В ночь на 18 мая РФ нанесла комбинированный удар по территории Украины с применением ударных БПЛА и ракет наземного базирования. Основное направление удара – Днепр и Днепропетровщина. Также россияне атаковали Одесскую, Черниговскую и Запорожье
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Всего радиотехнические войска Воздушных Сил зафиксировали 546 средств воздушного нападения (22 ракеты и 524 БпЛА):
- 14 баллистических ракет "Искандер-М"/"С-400";
- 8 крылатых ракет "Искандер-К";
- 524 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас, беспилотники-имитаторы типа "Пародия".
Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.
По состоянию на 08:00 силы ПВО уничтожили или подавили 507 целей – 4 крылатые ракеты "Искандер-К" и 503 российских БПЛА разных типов.
Зафиксировано попадание 18 ракет и 16 ударных БПЛА на 34 локациях, а также падение обломков сбитых дронов на 11 локациях.
В ПС подчеркнули, что атака продолжается. В воздушном пространстве несколько вражеских дронов.
Напомним, ночью 18 мая российские войска нанесли ракетный удар по жилому кварталу Днепра. Известно о 18 пострадавших, среди них – двое детей.
Российские войска совершили массированную атаку ударными беспилотниками по Одессе. Под ударом оказались жилые кварталы в Киевском и Приморском районах.