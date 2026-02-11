Ветер и до +10 градусов: в Украину идет резкое потепление

иллюстративное фото: из открытых источников

В четверг, 12 февраля, в Украине из-за деятельности и близости теплого атмосферного фронта западного происхождения пройдут дожди, местами с мокрым снегом

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз погоды от Натальи Диденко.

По ее словам, осадки ожидаются в западных и северных областях. На остальной территории Украины будет облачная погода, однако без существенных осадков.

Ветер будет южный порывистый, часто сильный.

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +2...-3 градуса, в восточной части -5...-12 градусов.

Завтра днем столбики термометров покажут +1…+4 градуса, на юге и западе Украины +4…+8, в Крыму ожидается до +10 градусов.

В Киеве четверг будет ветреным, влажным, ночью около нуля. Днем воздух прогреется до +3 градусов.

Ранее в Укргидрометцентре рассказали, что начало февраля будет достаточно холодным, а в середине месяца ожидается потепление.