15:50  11 февраля
Силы ПВО обезвредили два вражеских "Кинжала", летевших в направлении Львова
14:50  11 февраля
Ветер и до +10 градусов: в Украину идет резкое потепление
08:39  11 февраля
В Виннице 17-летний юноша ударил полицейского палкой по затылку
UA | RU
UA | RU
11 февраля 2026, 14:50

Ветер и до +10 градусов: в Украину идет резкое потепление

11 февраля 2026, 14:50
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В четверг, 12 февраля, в Украине из-за деятельности и близости теплого атмосферного фронта западного происхождения пройдут дожди, местами с мокрым снегом

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз погоды от Натальи Диденко.

По ее словам, осадки ожидаются в западных и северных областях. На остальной территории Украины будет облачная погода, однако без существенных осадков.

Ветер будет южный порывистый, часто сильный.

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +2...-3 градуса, в восточной части -5...-12 градусов.

Завтра днем столбики термометров покажут +1…+4 градуса, на юге и западе Украины +4…+8, в Крыму ожидается до +10 градусов.

В Киеве четверг будет ветреным, влажным, ночью около нуля. Днем воздух прогреется до +3 градусов.

Ранее в Укргидрометцентре рассказали, что начало февраля будет достаточно холодным, а в середине месяца ожидается потепление.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
погода прогноз Синоптики зима потепление
От мороза до плюсовой температуры: какой будет погода в Украине 11 февраля
10 февраля 2026, 15:32
Из-за морозов 10-11 февраля будут действовать сложные графики отключений – Шмигаль
10 февраля 2026, 07:12
Зима в Украине: более 1,6 тыс. человек пострадали от обморожений и переохлаждения
09 февраля 2026, 11:26
Все новости »
11 февраля 2026
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Одесские местные депутаты отказались собираться на сессию и голосовать за бюджет развития
05 февраля 2026
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Российские спецслужбы не оставляют в покое даже самые отдаленные от фронта регионы Украины
04 февраля 2026
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
С началом полномасштабной войны количество людей с инвалидностью в Украине выросло с 2,7 млн до 3,4 млн человек. Несмотря на необходимость лучшей поддержки пострадавших, реальность свидетельствует о м...
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
В Воздушных силах рассказали подробности атаки на Львовщину
11 февраля 2026, 16:34
Детская одежда с метадоном: во Львовской области мужчина продавал наркотики через Telegram
11 февраля 2026, 16:15
Жители Харьковщины и Ивано-Франковской области за 45 000 долларов организовали бегство мужчин за границу
11 февраля 2026, 16:03
Силы ПВО обезвредили два вражеских "Кинжала", летевших в направлении Львова
11 февраля 2026, 15:50
Конфликт из-за голубей: 64-летняя полтавчанка получила 6 лет за попытку ослепить соседа
11 февраля 2026, 15:46
Члены МОК либо забыли историю возникновения Олимпийских игр в Греции, либо сознательно политизируют этот вопрос
11 февраля 2026, 15:35
В Ровенской области мужчина во время застолья напал на товарища с ножом
11 февраля 2026, 15:35
В Черкассах суд признал митрополита УПЦ МП виновным в религиозной вражде и оштрафовал
11 февраля 2026, 15:21
Во Львовской области во время тревоги раздались мощные взрывы
11 февраля 2026, 15:07
"Боевые" 100 000 грн и компенсации за ранения: юристы разъясняют, как получить выплаты
11 февраля 2026, 14:53
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Валерий Чалый
Остап Дроздов
Все блоги »