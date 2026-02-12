Готовили удар россиян по Киевщине: СБУ задержала двух агентов ФСБ
Контрразведка СБУ задержала в Киевской области еще двух российских агентов. По заказу ФСБ они готовили координаты нового обстрела столичного региона Украины
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.
По данным следствия, фигуранты отслеживали и передавали оккупантам геолокации воинских частей Сил обороны, в том числе расположение авиационных баз.
Сотрудники СБУ разоблачили злоумышленников, задокументировали их работу на врага, а на финальном этапе – задержали. Также СБУ приняла меры для обеспечения локаций Сил обороны, которые находились в зоне активности агентов.
Как установило расследование, корректировкой обстрелов занимались двое местных наркозависимых. Фигуранты попали в поле зрения врага, когда искали деньги на дозу в профильных группах Телеграм-каналов.
За обещание "быстрых заработков" агенты объезжали область на общественном транспорте, фиксируя территорию режимных объектов на смартфоны.
Также корректировщики обходили периметры потенциальных "целей" и фотографировали их с дальней дистанции или снимали на видео под видом телефонного разговора. Собранную информацию они пересылали мессенджером ФСБ.
Во время обысков у задержанных изъяли смартфоны с доказательствами работы на врага.
Агентам объявили подозрение по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 УК Украины (госизмена, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения).
Злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Напомним, ранее СБУ задержала агента ГРУ, готовившего координаты для воздушных атак рашистов по Волынской, Ровенской и Тернопольской областях. Наведением российских обстрелов занимался завербованный врагом 42-летний переселенец из Луганской области.