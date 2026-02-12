08:08  12 февраля
Готовили удар россиян по Киевщине: СБУ задержала двух агентов ФСБ

12 февраля 2026, 10:18
Читайте також українською мовою
Фото: СБУ
українською мовою

Контрразведка СБУ задержала в Киевской области еще двух российских агентов. По заказу ФСБ они готовили координаты нового обстрела столичного региона Украины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

По данным следствия, фигуранты отслеживали и передавали оккупантам геолокации воинских частей Сил обороны, в том числе расположение авиационных баз.

Сотрудники СБУ разоблачили злоумышленников, задокументировали их работу на врага, а на финальном этапе – задержали. Также СБУ приняла меры для обеспечения локаций Сил обороны, которые находились в зоне активности агентов.

Как установило расследование, корректировкой обстрелов занимались двое местных наркозависимых. Фигуранты попали в поле зрения врага, когда искали деньги на дозу в профильных группах Телеграм-каналов.

За обещание "быстрых заработков" агенты объезжали область на общественном транспорте, фиксируя территорию режимных объектов на смартфоны.

Также корректировщики обходили периметры потенциальных "целей" и фотографировали их с дальней дистанции или снимали на видео под видом телефонного разговора. Собранную информацию они пересылали мессенджером ФСБ.

Во время обысков у задержанных изъяли смартфоны с доказательствами работы на врага.

Агентам объявили подозрение по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 УК Украины (госизмена, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения).

Злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, ранее СБУ задержала агента ГРУ, готовившего координаты для воздушных атак рашистов по Волынской, Ровенской и Тернопольской областях. Наведением российских обстрелов занимался завербованный врагом 42-летний переселенец из Луганской области.

