12 февраля 2026, 11:10

В Киеве задержали бывшего врача, требовавшего $6 тыс. у ветерана ВСУ

12 февраля 2026, 11:10
Фото: Национальная полиция
В Киеве разоблачили 41-летнего бывшего работника медучреждения, требовавшего у ветерана Вооруженных сил Украины 6 тысяч долларов за якобы "решение вопроса" с инвалидностью

Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.

Ветеран обратился в медучреждение для установления группы инвалидности после ранений, полученных на передовой. По закону эта процедура бесплатная.

Однако злоумышленник, уже не работавший в заведении, использовал свои предварительные связи и требовал деньги за внесение данных в электронную систему здравоохранения и формирование направления в экспертную команду для оценки состояния здоровья.

Во время одной из встреч в медучреждении он получил от ветерана 6 000 долларов и был задержан полицейским в порядке статьи 208 УПК Украины.

Следователи сообщили мужчине о подозрении в пособничестве в получении неправомерной выгоды по предварительному сговору группой лиц (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 УК Украины). Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Правоохранители устанавливают других участников коррупционной схемы и возможны другие эпизоды противоправной деятельности.

Напомним, ранее на Прикарпатье разоблачили адвоката, который во время консультации убедил клиента воспользоваться незаконной схемой получения отсрочки от мобилизации. Он предложил оформить фиктивное попечительство над лицом по инвалидности. В разговорах с женой клиента он просил 7 тысяч долларов за свои услуги.

