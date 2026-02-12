Фото: прокуратура

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессслужбу прокуратуры.

Атака продолжалась ориентировочно с 01:30 до 04:00. Россияне применили баллистические ракеты и ударные беспилотники типа "Герань-2".

В результате попаданий повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры. В частности, произошло возгорание складского здания одного из предприятий. Повреждены гаражи фермерского хозяйства и жилые дома.

Погибли два человека: мужчина и женщина. Еще шесть человек получили ранения и находятся в состоянии острого шока.

Правоохранители документируют последствия вражеского обстрела.

