Последствия массированного удара по Лозовой на Харьковщине: есть погибшие и раненые
Ночью 12 февраля российские военные совершили комбинированную массированную атаку на город Лозовая Харьковской области
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессслужбу прокуратуры.
Атака продолжалась ориентировочно с 01:30 до 04:00. Россияне применили баллистические ракеты и ударные беспилотники типа "Герань-2".
В результате попаданий повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры. В частности, произошло возгорание складского здания одного из предприятий. Повреждены гаражи фермерского хозяйства и жилые дома.
Погибли два человека: мужчина и женщина. Еще шесть человек получили ранения и находятся в состоянии острого шока.
Правоохранители документируют последствия вражеского обстрела.
