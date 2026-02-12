Фото: полиция

ДТП произошло в среду, 11 февраля, в селе Туники Обуховского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель Honda не справился с управлением, выехал на обочину и врезался в дерево.

В результате ДТП 38-летний водитель и 34-летняя пассажирка автомобиля были госпитализированы.

По данному факту возбуждено уголовное производство.

Напомним, днем 4 февраля в Киевской области автомобиль столкнулся с тягачем DAF. Пассажирка погибла, водителя госпитализировали.