Комбинированная атака по Днепру: среди раненых – младенец и 4-летний ребенок
В ночь на 12 февраля враг массированно атаковал Днепр и район ракетами и беспилотниками
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.
В городе получили ранения четыре человека, среди них – младенец и 4-летняя девочка. Мальчик, которому еще нет и месяца, госпитализирован. Его состояние медики оценивают как средней тяжести.
В результате вражеской атаки повреждены объект инфраструктуры, частные дома и авто. Произошли несколько возгораний.
Напомним, в ночь на 12 февраля в результате российской атаки в Киеве получила повреждения жилая застройка в Дарницком и Днепровском районах столицы.
