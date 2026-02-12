Фото: ОВА

В ночь на 12 февраля враг массированно атаковал Днепр и район ракетами и беспилотниками

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

В городе получили ранения четыре человека, среди них – младенец и 4-летняя девочка. Мальчик, которому еще нет и месяца, госпитализирован. Его состояние медики оценивают как средней тяжести.

В результате вражеской атаки повреждены объект инфраструктуры, частные дома и авто. Произошли несколько возгораний.

Напомним, в ночь на 12 февраля в результате российской атаки в Киеве получила повреждения жилая застройка в Дарницком и Днепровском районах столицы.