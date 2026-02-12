На Буковине продолжаются поиски пропавшей 13-летней девочки

Фото: полиция

13-летняя Юлия Волощук 10 февраля не вернулась домой с учебы. В последний раз девочку видели на улице Краматорской в Черновцах. Поисковая операция длится уже более 40 часов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Поиски продолжаются непрерывно: правоохранители, нацгвардейцы, волонтеры, ветераны и неравнодушные граждане проверяют маршруты передвижения девочки, осматривают парки, заброшенные здания и подъезды. Также проводится мониторинг камер видеонаблюдения и проверка всех версий пропажи.

В целях максимального информирования населения осуществлена рассылка сообщений по ориентированию ребенка абонентам мобильных операторов. Также проинформированы правоохранители из других регионов.

Приметы девочки: рост 160 см, худощавая, карие глаза, темно-коричневые волосы, стрижка каре. На момент исчезновения была одета в короткую коричневую куртку, черные брюки, белый шарф, коричневую обувь.

Полиция просит помощи в поисках: если вы знаете, где находится Юлия Волощук, немедленно сообщите информацию на спецлинию "102" или по номеру +38095-692-30-80. Распространение информации и неравнодушие каждого будут способствовать скорейшему возвращению ребенка домой. В поиске очень принципиальна любая деталь.

Напомним, 5 февраля в селе Львовского района на льду реки обнаружили тело 13-летней девочки из поселка Журавно. Поиски ребенка продолжались почти сутки.