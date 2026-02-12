Во Львовской области будут судить мужчину за контрабанду техники и духов на 30 млн грн

Дело на 30 миллионов: во Львовской области будут судить контрабандиста телефонов и вейпов
Правоохранители завершили расследование и передали в суд обвинительный акт в отношении жителя Львовщины, пытавшегося незаконно завезти в Украину крупные партии товаров
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Бюро экономической безопасности.
Через пункт пропуска "Угринов – Долгобычев" мужчина перевез:
- в одном случае – мобильные телефоны известных мировых брендов и парфюмерию на 17 млн грн;
- второй факт контрабанды – жидкости для электронных сигарет на 13 млн грн.
Весь товар фигурант прятал от таможенного контроля и не указывал в декларациях.
Мужчине инкриминируют незаконное перемещение товаров через границу в больших размерах (ч. 2 ст. 201-3 и ч. 2 ст. 201-4 УКУ).
Напомним, ранее во Львовской области мужчина пытался провезти через границу партию IPhone под видом подержанной одежды. Стоимость гаджетов составляет около 2 млн. гривен.
