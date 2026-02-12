РФ ночью запустила по Украине 24 "Искандера" и более 200 БПЛА: как отработала ПВО
В ночь на 12 февраля РФ атаковала Украину 24 баллистическими ракетами Искандер-М/С-300, управляемой авиационной ракетой Х-59/69, а также 219 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов, около 150 из них – "шахеды"
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Основные направления удара – Киев, Харьков, Днепр, Одесса.
Отмечается, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По состоянию на 09:00 силы ПВО уничтожили или подавили 213 воздушных целей:
- 15 баллистических ракет Искандер-М/С-300;
- одну управляемую авиационную ракету Х-59/69;
- 197 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов.
Зафиксировано попадание 9 ракет и 19 ударных БПЛА на 13 локациях, а также падение обломков сбитых целей на 14 локациях.
В Воздушных силах отметили, что атака продолжается. В воздушном пространстве несколько вражеских дронов.
Напомним, в ночь на 12 января россияне атаковали большую подстанцию в Одесской области. Разрушения на объекте значительны. Ремонт потребует длительного времени.