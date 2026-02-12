Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 12 февраля РФ атаковала Украину 24 баллистическими ракетами Искандер-М/С-300, управляемой авиационной ракетой Х-59/69, а также 219 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов, около 150 из них – "шахеды"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Основные направления удара – Киев, Харьков, Днепр, Одесса.

Отмечается, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 силы ПВО уничтожили или подавили 213 воздушных целей:

15 баллистических ракет Искандер-М/С-300;

одну управляемую авиационную ракету Х-59/69;

197 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов.

Зафиксировано попадание 9 ракет и 19 ударных БПЛА на 13 локациях, а также падение обломков сбитых целей на 14 локациях.

В Воздушных силах отметили, что атака продолжается. В воздушном пространстве несколько вражеских дронов.

Напомним, в ночь на 12 января россияне атаковали большую подстанцию в Одесской области. Разрушения на объекте значительны. Ремонт потребует длительного времени.