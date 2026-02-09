16:17  09 февраля
Стало известно, где завтра будет до -22 градусов
11:44  09 февраля
В Одессе на мусорнике нашли тело младенца: полиция разыскала мать
10:57  09 февраля
Сотрудника банка будут судить за госизмену: передавал РФ данные о объектах Киева
UA | RU
UA | RU
09 февраля 2026, 13:54

Флешбэк у близкого человека: как помочь вернуться в реальность

09 февраля 2026, 13:54
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Психологиня Хмельницкой областной организации ОО "Защита государства" рассказала о том, что такое флешбэк и как помочь человеку, который внезапно переживает травматическое событие

Об этом сообщает пресс-служба общественной организации, передает RegioNews.

По словам Лилии Коцюк, флешбэк – это внезапное воспоминание о произошедшем, когда человеку кажется, что он снова переживает ту же опасность "здесь и сейчас".

Такое состояние сопровождается тревогой, учащенным сердцебиением и утратой контакта с реальностью. Его могут вызвать резкие звуки, запахи, места или фразы, напоминающие о травме.

Чаще флешбэк чувствуют военные по возвращении домой.

5 советов, как помочь человеку во время флешбэка:

  • Сохраняйте спокойствие

Не кричите и не прикасайтесь без разрешения. Во время флешбэка человек может воспринимать ваше прикосновение как угрозу. Держите безопасную дистанцию и спокойно спросите: "Можно я подойду поближе?".

  • Говорите спокойным и уверенным голосом

Используйте короткие фразы: "Ты дома. Я с тобой. Я рядом".

  • Возвращайте в "здесь и сейчас" (техника "заземления")

Осторожно протяните руку и спросите: "Можно взять тебя за руку?" Затем спокойно напомните: "Посмотри на меня, что ты видишь в комнате?" Можно использовать технику дыхания: ваша рука на него, вдох и выдох вместе.

  • Избегайте резких движений и звуков

Не подходите со спины, не делайте скорых жестов. При возможности выключите громкую музыку или телевизор, уменьшите свет.

  • Не заставляйте говорить о травме

После флешбэка не расспрашивайте деталей. Просто будьте рядом и предложите воду или теплое одеяло. Дайте человеку время прийти в себя в собственном темпе.

Если требуется профессиональная психологическая поддержка, обращайтесь в организации общественной организации "Защита государства".

Напомним, ранее специалисты Харьковской организации общественной организации "Защита Государства" поделились рекомендациями, которые могут помочь держаться. В частности, как приучить себя к краткосрочному планированию и как не держать тревогу внутри, а придать ей форму – например, записать или проговорить.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
военные Хмельницкая область психологическая поддержка общественная организация Защита Государства флешбэк
05 февраля 2026
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Российские спецслужбы не оставляют в покое даже самые отдаленные от фронта регионы Украины
04 февраля 2026
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
С началом полномасштабной войны количество людей с инвалидностью в Украине выросло с 2,7 млн до 3,4 млн человек. Несмотря на необходимость лучшей поддержки пострадавших, реальность свидетельствует о м...
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
В Киевской области застрелили редкого оленя
09 февраля 2026, 17:05
Обиделся и угнал авто: в Ровенской области пьяный мужчина на чужой машине попал в ДТП
09 февраля 2026, 16:55
На Днепропетровщине начальник продовольственной службы воинской части организовал масштабную коррупционную схему на поставке продовольствия для ВСУ
09 февраля 2026, 16:38
В Харькове русский дрон застрял на дереве
09 февраля 2026, 16:35
Стало известно, где завтра будет до -22 градусов
09 февраля 2026, 16:17
Нардепа от "Слуги народа" приговорили к 4 годам лишения свободы за получение взятки
09 февраля 2026, 15:52
Задержали мужчину, который "заминировал" торговый центр во Львове
09 февраля 2026, 15:15
НОТУ заказала у Пинчука контент для Евровидения-2026 за 15 млн грн
09 февраля 2026, 14:30
Экспленный рассказал шокирующие подробности пыток журналистки Рощиной в российском СИЗО
09 февраля 2026, 14:17
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
Все публикации »
Валерий Чалый
Остап Дроздов
Алексей Гончаренко
Все блоги »