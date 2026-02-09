Флешбэк у близкого человека: как помочь вернуться в реальность

Иллюстративное фото: из открытых источников

Психологиня Хмельницкой областной организации ОО "Защита государства" рассказала о том, что такое флешбэк и как помочь человеку, который внезапно переживает травматическое событие

Об этом сообщает пресс-служба общественной организации, передает RegioNews.

По словам Лилии Коцюк, флешбэк – это внезапное воспоминание о произошедшем, когда человеку кажется, что он снова переживает ту же опасность "здесь и сейчас".

Такое состояние сопровождается тревогой, учащенным сердцебиением и утратой контакта с реальностью. Его могут вызвать резкие звуки, запахи, места или фразы, напоминающие о травме.

Чаще флешбэк чувствуют военные по возвращении домой.

5 советов, как помочь человеку во время флешбэка:

Сохраняйте спокойствие

Не кричите и не прикасайтесь без разрешения. Во время флешбэка человек может воспринимать ваше прикосновение как угрозу. Держите безопасную дистанцию и спокойно спросите: "Можно я подойду поближе?".

Говорите спокойным и уверенным голосом

Используйте короткие фразы: "Ты дома. Я с тобой. Я рядом".

Возвращайте в "здесь и сейчас" (техника "заземления")

Осторожно протяните руку и спросите: "Можно взять тебя за руку?" Затем спокойно напомните: "Посмотри на меня, что ты видишь в комнате?" Можно использовать технику дыхания: ваша рука на него, вдох и выдох вместе.

Избегайте резких движений и звуков

Не подходите со спины, не делайте скорых жестов. При возможности выключите громкую музыку или телевизор, уменьшите свет.

Не заставляйте говорить о травме

После флешбэка не расспрашивайте деталей. Просто будьте рядом и предложите воду или теплое одеяло. Дайте человеку время прийти в себя в собственном темпе.

Если требуется профессиональная психологическая поддержка, обращайтесь в организации общественной организации "Защита государства".

Напомним, ранее специалисты Харьковской организации общественной организации "Защита Государства" поделились рекомендациями, которые могут помочь держаться. В частности, как приучить себя к краткосрочному планированию и как не держать тревогу внутри, а придать ей форму – например, записать или проговорить.