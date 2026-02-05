В Укргидрометцентре предупредили об опасных метеорологических явлениях в некоторых регионах Украины

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Как отмечается, в пятницу, 6 февраля, в Ровенской, Житомирской, Хмельницкой и Винницкой областях гололедица, на дорогах гололедица.

"И уровень опасности, желтый. Погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движению транспорта", – говорится в сообщении.

Ранее в Укргидрометцентре предупредили о новой волне похолодания в Украине. Кое-где столбики термометров снова опустятся ниже -20 градусов.