В Укргидрометцентре предупредили об опасных метеорологических явлениях в некоторых регионах Украины
Украинцев предупредили об опасных метеорологических явлениях
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.
Как отмечается, в пятницу, 6 февраля, в Ровенской, Житомирской, Хмельницкой и Винницкой областях гололедица, на дорогах гололедица.
"И уровень опасности, желтый. Погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движению транспорта", – говорится в сообщении.
Ранее в Укргидрометцентре предупредили о новой волне похолодания в Украине. Кое-где столбики термометров снова опустятся ниже -20 градусов.
