Экспленный рассказал шокирующие подробности пыток журналистки Рощиной в российском СИЗО

Эксплененный на псевдо "Бритва", освобожденный в октябре 2025 года, рассказал об условиях содержания украинской журналистки Виктории Рощиной в СИЗО Таганрога

Об этом сообщает "Следствие.Инфо", передает RegioNews.

По его словам, Рощина постоянно требовала, чтобы к ней привели психолога.

"Рощиний " прилетало" нормально. По мнению россиян, она себя плохо вела, была шумной. Им нужно было, чтобы все тихонечко сидели и не открывали рот. А она просила то психолога, то книги поменять. Постоянно просилась к оперативным сотрудникам", – говорит эксплененный.

Во время очередного отказа касательно встречи с психологом у журналистки случилась истерика – она сорвала пластиковый плафон и порезала вены.

"И они (смотрители, – ред.) орут на нее: "Иди в камеру! Не трепай нервы!" И она в камеру заходит. Слышим крики. И она, я так поняла, сорвала пластиковый плафон и порезала себе вены. Но не сильно, кожу только испортило. Прибежали медики", – вспоминает "Бритва".

Он добавил, что охранники неоднократно отправляли ее в карцер за "неправильное поведение".

"В карцере систематически избивали. Там маленькая камера, утром выносишь матрас, кровать пристегивают – и все. Ты ходишь, или сидишь на полу", – рассказал "Бритва".

Он также отметил, что они могли общаться через стены камер, передавая друг другу пожелания спокойной ночи.

Что известно о Виктории Рощине

Украинская журналистка, погибшая в российском плену в прошлом году. Она начала свою карьеру еще в подростковом возрасте, освещая судебные решения и уголовные события.

После начала полномасштабной войны Рощина начала освещать жизнь на оккупированных территориях, в частности, осаду Мариуполя. Делала материалы для таких медиа, как Украинская правда, Радио Свобода и Общественное.

В августе 2023 года Рощина пропала без вести во время поездки в оккупированную часть Запорожской области для подготовки материала. Она была задержана русскими военными и удерживалась сначала в Энергодаре, а позже в Мелитополе. Впоследствии ее перевезли в российский Таганрог.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту смерти журналистки. По информации следователей, женщина находилась в полной изоляции и подвергалась давлению как физического, так и психологического. Дело квалифицируют как военное преступление, соединенное с умышленным убийством. Бывшему руководителю следственного изолятора №2 в городе Таганрог Ростовской области сообщено о подорзре.

Напомним, правительство утвердило выплаты в случае гибели или ранения журналистов. Данная программа предусмотрена в госбюджете на 2026 год. Первую выплату произведут отцу журналистки Виктории Рощиной, погибшей в российском плену.

Как известно, с начала полномасштабного вторжения РФ убила 21 журналиста при исполнении служебных обязанностей, в том числе украинцы и иностранцы.