НОТУ заказала у Пинчука контент для Евровидения-2026 за 15 млн грн

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) заключила договор с ООО "Старлайт Продакшн" на производство телевизионного контента для участия Украины в Евровидении-2026 в Вене

Об этом сообщили "Наши деньги", передает RegioNews.

Отмечается, что общая стоимость услуг составляет 15 млн грн, или около 350 тыс. долларов.

Согласно информации в системе Prozorro, услуги включают в себя производство видео и аудиоматериалов для конкурса.

Наибольшая часть бюджета – 14,58 млн грн – пойдет на декорации, сценические номера, графику, короткие видео об участниках, аренду локаций, работу съемочной группы, ведущих, жюри и приглашенных звезд, а также техническое и музыкальное обеспечение.

Еще 161 тыс. грн. выделено на подготовку интеллектуальной собственности, дизайн и 3D-модели, а 257 тыс. грн. – на финальный монтаж.

Закупку провели по тендерной процедуре.

Первый конкурс не определил победителя, потому его провели повторно. На повторный конкурс поступило только одно предложение – от "Старлайт Продакшн". Исполнительный продюсер департамента спецпроектов Артем Стеценко пояснил, что на рынке не хватает больших продакшней, которые имеют собственную технику и могут сразу вкладывать значительные средства.

Финансовый директор НОТУ Екатерина Тимчук сообщила, что смета подготовки выросла на 43% по сравнению с прошлым годом. Главная продюсер цифровых платформ Виктория Мурована отметила, что на это повлияли сжатые сроки подготовки.

Для сравнения: в 2025 году НОТУ заказывала подготовку к Евровидению у "Старлайт Продакшн" за 10,5 млн грн, в 2024 году услуги предоставляло "1+1 продакшн" за 11 млн грн, а в 2023-м - "Старлайт Продакшн" почти

Справка: ООО "Старлайт Продакшн" входит в медиахолдинг "Старлайт Медиа", принадлежащий бизнесмену Виктору Пинчуку. В холдинг входят телеканалы ICTV, СТБ, Новый канал, М1, М2 и другие.

Напомним, Украину на 70-м песенном конкурсе "Евровидение", который состоится в Вене, представит певица Leléka с песней Ridnym. Она одержала победу на национальном отборе. Члены жюри и зрители отдали артистке максимальные 10 баллов.