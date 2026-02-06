"Практически все финансировали мы": Jerry Heil призналась, сколько ей стоило Евровидение-2024

Фото з відкритих джерел

Певица Jerry Heil снова в этом году среди участников Нацотбора на Евровидение. Артистка призналась, сколько стоило участие на европейском конкурсе в 2024 году

Об этом сообщает "Люкс.Фм", передает RegioNews.

Два года назад Jerry Heil и репер alyona alyona представили Украину на Евровидении. По словам Jerry, участие в европейском конкурсе обходится очень дорого. Немало нужно вложить в номер, костюмы и другие детали.

"Суспільне" покрывает определенные расходы. Однако если артист хочет работать с конкретными людьми, то оплачивать "сверхнормовые" расходы придется либо самостоятельно, либо привлекать спонсоров.

"В нашем случае практически все мы финансировали. Вся поездка и все, что вокруг Евровидения происходило, обошлось нам в 300 тысяч долларов. Конечно, мы привлекали бренды, сами бы мы не справились", – вспоминает Jerry Heil.

Напомним, Jerry Heill и alyona alyona представили Украину на Евровидении с песней Teresa&Maria в 2024 году. Постановкой занималась известная украинская режиссер Таня Муиньо, имеющая "в багаже" опыт работы с мировыми звездами. Это выступление принесло Украине третье место.