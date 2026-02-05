Известный волонтер назначен членом Наблюдательного совета Агентства оборонных закупок
Тарас Чмут стал членом Наблюдательного совета Агентства оборонных закупок
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на министра обороны Михаила Федорова.
"Продолжаем усиливать команду эффективными лидерами. Сегодня Правительство по моему представлению назначило Тараса Чмута представителем Министерства обороны в Наблюдательном совете Агентства оборонных закупок", – сообщил глава Минобороны.
Федоров отметил, что вместе с Чмутом обсудили ключевые задачи, которые Министерство обороны планирует реализовать при поддержке АОЗ и Наблюдательного совета.
Наблюдательный совет отвечает за стратегическое управление агентством, достижение поставленных правительством задач, соблюдение законодательства и прозрачность работы.
"Назначение Тараса Чмута значительно усилит Набсовет АОЗ и поможет достигать целей в войне", – добавил министр.
Тарас Чмут – известный украинский военный аналитик, волонтер и сержант резерва морской пехоты, возглавляет фонд "Вернись живым".
Как сообщалось, новый министр обороны Украины Михаил Фёдоров планирует убивать 50 тысяч россиян в месяц. Об этом он заявил в конце января.