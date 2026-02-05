Известный волонтер назначен членом Наблюдательного совета Агентства оборонных закупок

фото: Михаил Федоров

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на министра обороны Михаила Федорова.

"Продолжаем усиливать команду эффективными лидерами. Сегодня Правительство по моему представлению назначило Тараса Чмута представителем Министерства обороны в Наблюдательном совете Агентства оборонных закупок", – сообщил глава Минобороны.

Федоров отметил, что вместе с Чмутом обсудили ключевые задачи, которые Министерство обороны планирует реализовать при поддержке АОЗ и Наблюдательного совета.

Наблюдательный совет отвечает за стратегическое управление агентством, достижение поставленных правительством задач, соблюдение законодательства и прозрачность работы.

"Назначение Тараса Чмута значительно усилит Набсовет АОЗ и поможет достигать целей в войне", – добавил министр.

Тарас Чмут – известный украинский военный аналитик, волонтер и сержант резерва морской пехоты, возглавляет фонд "Вернись живым".

Как сообщалось, новый министр обороны Украины Михаил Фёдоров планирует убивать 50 тысяч россиян в месяц. Об этом он заявил в конце января.