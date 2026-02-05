В Днепропетровской области 31-летний машинист корректировал удары РФ по энергообъектам

Фото: СБУ

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.



В Днепропетровской области СБУ разоблачила российского агента, который корректировал удары по Кривому Рогу. Известно, что главными "целями" врага были местные тепло и электростанции. Предатель проводил разведку, чтобы отчитываться о техническом состоянии предприятий после обстрелов.



Агентом РФ оказался 31-летний машинист одного из горнодобывающих предприятий. Его завербовали, когда он публиковал антиукраинские комментарии в соцсетях. СБУ задержала его по месту жительства, когда он готовил "отчет" российскому куратору.



Агент получил подозрение и находится под стражей. Теперь ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, СБУ задержала в Сумах еще одну агентку ФСБ, которая занималась корректировкой вражеских атак. Фигуранткой оказалась 36-летняя продавщица в местном магазине. В поле зрения россиян она попала из-за своего мужа, проживающего в Курске и сотрудничающего с российской спецслужбой.