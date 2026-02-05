15:55  06 февраля
В выходные в Украине потеплеет до +10 градусов
13:34  06 февраля
На Сумщине мужчина с ножом напал на сельского голову: подробности инцидента
13:05  06 февраля
Взрыв авто в Одессе: погиб военный, СБУ квалифицировала событие как теракт
05 февраля 2026, 17:00

В Днепропетровской области 31-летний машинист корректировал удары РФ по энергообъектам

05 февраля 2026, 17:00
Фото: СБУ
Правоохранители разоблачили российского агента. Известно, что он корректировал удары врага по энергетической инфраструктуре.

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

В Днепропетровской области СБУ разоблачила российского агента, который корректировал удары по Кривому Рогу. Известно, что главными "целями" врага были местные тепло и электростанции. Предатель проводил разведку, чтобы отчитываться о техническом состоянии предприятий после обстрелов.

Агентом РФ оказался 31-летний машинист одного из горнодобывающих предприятий. Его завербовали, когда он публиковал антиукраинские комментарии в соцсетях. СБУ задержала его по месту жительства, когда он готовил "отчет" российскому куратору.

Агент получил подозрение и находится под стражей. Теперь ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, СБУ задержала в Сумах еще одну агентку ФСБ, которая занималась корректировкой вражеских атак. Фигуранткой оказалась 36-летняя продавщица в местном магазине. В поле зрения россиян она попала из-за своего мужа, проживающего в Курске и сотрудничающего с российской спецслужбой.

