Фото: полиция

В городе Зеньков Полтавского района 3 февраля три человека вероятно отравились газом

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Инцидент произошел вечером в одном из жилых домов города, когда семья находилась дома. В результате вероятного отравления газом пострадали 9-летняя девочка, ее 18-летняя сестра и 23-летний мужчина. Их госпитализировали.

Во время осмотра дома правоохранители предварительно выяснили, что отравление могло произойти из-за неисправности газового оборудования. Обстоятельства и причины происшествия устанавливают специалисты.

Напомним, ранее на Днепропетровщине с отравлением угарным газом госпитализировали семью с двумя младенцами. Причиной называют самовольно установленный теплогенератор в соседней квартире.