В Киевской области загорелся жилой дом: погибла женщина

Фото: Нацполиция

Трагедия произошла в Бучанском районе. К сожалению, в результате пожара погиб человек

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.



Правоохранителям сообщили о том, что в селе Бобрица загорелся частный дом. К сожалению, во время тушения пламени спасатели обнаружили тело 79-летней женщины без признаков жизни.



Предварительно причиной пожара стала неисправность печного отопления. Точные обстоятельства будут выяснять специалисты.

Напомним, в Киевской области горел жилой дом. Известно, что пострадала 22-летняя девушка. Также получили ожоги дети: мальчики 1, 4 и 9 лет. Вероятно, причиной пожара стал взрыв газового баллона.