05 февраля 2026, 10:18

Ночное землетрясение на Буковине: что говорят сейсмологи

05 февраля 2026, 10:18
Иллюстративное фото: из открытых источников
Вечером 4 февраля в 23:44 в Днестровском районе Черновицкой области зафиксировали землетрясение

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главный центр
специального контроля.

По данным сейсмологов, магнитуда толчков составила 1,7, а глубина – 3 км.

Повреждений и пострадавших нет.

Напомним, в понедельник, 2 февраля, в Украине зафиксировали землетрясение магнитудой 4,8 балла. Эпицентр находился в Крыму, но толчки почувствовали жители нескольких областей.

Землетрясения в Украине: интересные факты

Хотя Украина не одна из самых сейсмических стран мира, здесь землетрясения случаются чаще, чем большинство людей думают. За последние несколько лет на ее территории было зафиксировано более 90 сейсмических толчков разной силы – большинство из них были слабыми и почти не ощущались людьми.

Сейсмическая активность наиболее заметна в западных регионах, в частности, в Карпатах, Закарпатье и Прикарпатье, а также в частях Черновицкой, Львовской, Тернопольской, Винницкой и Полтавской областей.

Сила толчков обычно небольшая: более слабые землетрясения (магнитудой до ~3-4 баллов) – самые распространенные, и они редко наносят существенный вред.

Часть толчков возникает из-за активности в глубокой сейсмической зоне Вранча (Румыния), волны которой могут достигать украинской территории.

Даже с такой геологической активностью полностью разрушительные землетрясения в Украине – редкость, но исторические данные свидетельствуют, что они возможны в отдаленном будущем из-за цикличности сейсмических процессов.

