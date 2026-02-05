15:55  06 февраля
В выходные в Украине потеплеет до +10 градусов
13:34  06 февраля
На Сумщине мужчина с ножом напал на сельского голову: подробности инцидента
13:05  06 февраля
Взрыв авто в Одессе: погиб военный, СБУ квалифицировала событие как теракт
05 февраля 2026, 17:37

Волонтеры передали пограничникам Львовщины фотоловушки для задержания бегущих из Украины людей

05 февраля 2026, 17:37
фото: ГПСУ
7-й пограничный Карпатский отряд получил новое техническое оборудование на сумму почти 700 тысяч гривен от ЧАО «ВФ Украина» и благотворительного фонда «Вернись живым»

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Среди переданного – ловушки, выносные станции, жесткие диски и другое оборудование, которое усилит технические возможности подразделений на определенных направлениях.

"В ближайшее время полученная техника будет интегрирована в систему охраны и обороны, укрепляя безопасность на определенных участках", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, во Львовской области пограничники получили 100 фотоловушек. Эта техника широко применяется для задержания мужчин, бегущих из Украины.

05 февраля 2026
07 августа 2025
