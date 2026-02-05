Волонтеры передали пограничникам Львовщины фотоловушки для задержания бегущих из Украины людей

фото: ГПСУ

7-й пограничный Карпатский отряд получил новое техническое оборудование на сумму почти 700 тысяч гривен от ЧАО «ВФ Украина» и благотворительного фонда «Вернись живым»

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Среди переданного – ловушки, выносные станции, жесткие диски и другое оборудование, которое усилит технические возможности подразделений на определенных направлениях.

"В ближайшее время полученная техника будет интегрирована в систему охраны и обороны, укрепляя безопасность на определенных участках", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, во Львовской области пограничники получили 100 фотоловушек. Эта техника широко применяется для задержания мужчин, бегущих из Украины.