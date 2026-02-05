15:55  06 февраля
05 февраля 2026, 17:30

В Сумской области хакер украл миллионы со счетов больницы

05 февраля 2026, 17:30
Фото из открытых источников
В Сумской области правоохранители разоблачили хакера, который воровал деньги со счетов больницы. Делал он это дистанционно

Об этом сообщает Сумская областная прокуратура, передает RegioNews.

Организатором атаки оказался 45-летний житель Луцка. Он дистанционно ограбил счета одной из больниц Сумщины. Известно, что он украл 4 миллиона 980 тысяч гривен.

Хакер дистанционно установил шпионское программное обеспечение на рабочий компьютер бухгалтера больницы. После того, как он получил контроль над устройством, он получил логины и пароли к банковским счетам медицинского учреждения. Впоследствии он смог вывести деньги на счет своего подельника. Его знакомый предприниматель знал, откуда эти деньги.

В настоящее время обоих подозреваемых идентифицировали. Предприниматель уже получил меру пресечения — содержание под стражей (с возможностью залога в 2,3 млн грн). Хакеру скоро также должны выбрать меру пресечения.

Напомним, в Житомирской области 19-летний парень организовал "банду аферистов". Они звонили людям в заблуждение и получали доступ к их онлайн-банкингу. После этого банковские карты людей они "привязывали" к мобильным телефонам, которыми пользовались сами.

05 февраля 2026
