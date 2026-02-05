За эксруководителя Госпогранслужбы Дейнека внесли 10 млн грн залога

Фото: ГНСУ

За эксруководителя Госпогранслужбы генерал-лейтенанта Сергея Дейнека, подозреваемого в причастности к контрабанде сигарет, внесли залог 10 миллионов гривен, определенный судом

Об этом Суспильному сообщили в ВАКС, передает RegioNews.

Кроме того, за начальника отдела пограничной службы "Соломоново" Александра Марущака также внесли залог 2 миллиона гривен.

30 января ВАКС избрал меры пресечения бывшему и действующему чиновникам Госпогранслужбы, подозреваемым в организации схемы систематического получения взяток за "зеленый коридор" на границе.

Напомним, 22 января НАБУ разоблачило топ-чиновников Госпогранслужбы на получении взяток. Среди подозреваемых – бывший глава ведомства Сергей Дейнеко, начальник отдела пункта пропуска, а также бывшее должностное лицо.

По данным следствия, только за июль-ноябрь 2023 года пограничники получили не менее 204 тыс. евро неправомерной выгоды за беспрепятственный проезд 68 автомобилей. Чтобы скрыть свою деятельность, злоумышленники использовали транспортные средства, зарегистрированные в ЕС, на которые устанавливали специальные номерные знаки, похожие на дипломатические.

Ранее сообщалось, что САП будет просить суд определить для Дейнека залог в размере 22 миллионов гривен.

Как известно, Сергей Дейнеко возглавлял Государственную пограничную службу Украины с июня 2019 года. В конце декабря 2025 стало известно о его отставке с должности главы ГНСУ.

4 января 2026 стало известно, что его назначили советником министра внутренних дел. В качестве советника он сосредоточится на вопросах безопасности государственной границы и наработке стратегических решений, опираясь на свой шестилетний опыт руководства ведомством.