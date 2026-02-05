Фото: ГСЧС

В ночь с 4 на 5 февраля российские военные в очередной раз атаковали Сумщину

Об этом информирует RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

В Сумах взрывной волной выбиты окна в многоквартирных домах и повреждены автомобили. Совместно с волонтерами и коммунальщиками спасатели проводят аварийно-восстановительные мероприятия.

Развернут мобильный пункт обогрева, чтобы люди могли согреться и выпить горячий чай.

В городе Шостка из-за вражеской атаки возник пожар в нежилом здании. Во время тушения пожара спасателям несколько раз приходилось отходить в безопасное место из-за угрозы повторных атак. Специалисты ГСЧС ликвидировали все очаги горения.

Информации о пострадавших нет.

Напомним, ночью 5 февраля враг снова атаковал Киевщину. Поврежден частный дом, пострадал мужчина.